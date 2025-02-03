Sivasspor, Kupa Mücadelesinde Kocaelispor ile Karşılaşıyor

Kupa Mücadelesi Heyecanı Sürüyor

Net Global Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.

Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda gerçekleşecek olan mücadele, saat 13:00'te başlayacak. Kırmızı-beyazlı ekip, bugünkü antrenmanı ile maça son hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Geçmiş Performans ve Hedefler

Sivasspor, bu sezon kupaya 5. turdan katılan takımlar arasında yer alıyor. Önceki turda, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldiler.

Ancak, gruptaki ilk maçlarında Beşiktaş'a sahalarında 1-0 mağlup olmuşlardı. Bu nedenle Kocaelispor karşılaşması, kırmızı-beyazlılar için büyük bir önem taşıyor.