Sivasspor, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Samsunspor Maçının Hazırlıklarını Tamamlıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı önemli karşılaşma için hazırlıklarına devam ediyor. Kulüpten alınan bilgilere göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Takım, ardı ardına yaptığı 5'e 2 pas çalışmasının ardından dar alanda oyun taktiği uyguladı ve son olarak çift kale maçla antrenmanını tamamladı. Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşma hazırlıklarını sürdürecek.

Karşılaşmanın Detayları

Reeder Samsunspor ile Net Global Sivasspor 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.