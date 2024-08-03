Sivasspor Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

EMS Yapı Sivasspor, 2023-2024 sezonu için hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun liderliğinde gerçekleştirilen antrenmanlar, kulüp tesislerinde devam etmekte.

Takım Çalışmalarını Yoğunlaştırıyor

Son antrenmanda futbolcular, koordinasyonlu koşu yaparak ısınma çalışmalarını tamamladı. Ardından, dar alanda pas çalışmaları gerçekleştirildi. Bu etkinlikler, oyuncuların sahadaki uyumunu artırmayı hedefliyor.

Yarınki Antrenman Programı

Sivasspor, yarınki antrenmanla sezon hazırlıklarını kesintisiz bir şekilde sürdürmeyi planlıyor. Takımın hedefi, yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmak.