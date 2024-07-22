Sivasspor Sezon Hazırlıklarına Erzurum'da Devam Ediyor

Sivasspor'un Hazırlık Çalışmaları

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlar oldukça yoğun geçiyor.

Antrenman Programı

Günün ikinci antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından sporcular, pas ve 4'e 1 dar alan oyunu ile devam etti. Antrenmanın ilerleyen aşamalarında ise 5'e 5 adam adama dayanıklılık çalışması ve taktik maç ile idman tamamlandı.

Rey Manaj'ın Takıma Katılımı

Öte yandan, Rey Manaj da Erzurum'a gelerek takımla birlikte hazırlık çalışmalarına katıldı.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde sürdürdü.