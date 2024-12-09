Sivasspor, Sipay Bodrum FK Maçı İçin Hazırlıklarına Başladı

Sivasspor, Hazırlıklarına Hız Verdi

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maç için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde yapıldı.

Antrenman Detayları

Isınma çalışmasının ardından futbolcular, 7'ye 7 formatında oyun oynayarak yarı sahada maçla antrenmanı tamamladı. Öte yandan, ligde Galatasaray ile oynanan maçta 90 dakika süreyle sahada kalan oyuncular ise yenilenme çalışması yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Sipay Bodrum FK ile Net Global Sivasspor, 13 Aralık Cuma günü saat 20.00'de Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmana Keita Balde de katıldı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmana Keita Balde de katıldı.