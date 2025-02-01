Sivasspor, Sırp Yıldız Veljko Simic'i Kadrosuna Kattı

Sivasspor, Veljko Simic ile Anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Sırp futbolcu Veljko Simic'i renklerine bağladığını duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Veljko Simic ile anlaşmaya varıldı.

İmza Töreni Gerçekleşti

Veljko Simic, kulüp başkanı Bahattin Eken'in katıldığı bir imza töreninde, 2,5 yıllığına kırmızı beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Veljko Simic Kimdir?

17 Şubat 1995 tarihinde Sırbistan'da doğan Veljko Simic, futbol kariyerine ülkesinde Kızılyıldız altyapısında başlamıştır. Ardından Basel, NK Domzale, Schaffhausen, Chiasso, Winterthur, Zemun ve Vojvodina formalarını giymiştir. Son olarak ise Omonia takımında mücadele etmiştir.

Profesyonel kariyerinde toplamda 334 maça çıkan Simic, bu karşılaşmalarda 55 gol atma başarısı gösterirken, 35 asist yapmıştır.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Sırp futbolcu Veljko Simic'i renklerine bağladı. Simic, katıldığı imza töreninde kendisini 2,5 yıllığına kırmızı beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.