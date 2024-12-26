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Sivasspor Süper Lig'de 900 Puan Eşiğini Aştı

Sivasspor, Süper Lig serüveninde toplam 900 puana ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 15:46
Sivasspor Süper Lig'de 900 Puan Eşiğini Aştı

Sivasspor, Süper Lig'de 900 Puanı Geçti

Sivasspor, Süper Lig serüveninde toplam 900 puana ulaştığını duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip ilk kez 2005-2006 sezonunda Süper Lig'e adım attı ve o tarihten bu yana 19 sezon boyunca mücadele etmektedir.

Başarılar ve İstatistikler

Sivasspor, Süper Lig'de şimdiye kadar 651 maça çıkarak, 240 galibiyet, 180 beraberlik ve 231 mağlubiyet elde etti. Bu süre zarfında 884 gol atan takım, kalesinde ise 899 gol gördü.

Takım ayrıca, maç başına 1,38 puan ortalaması yakalayarak istikrarlı bir performans sergiledi. Süper Lig'in başlangıç yılı olan 1959 sezonundan günümüze toplamda 77 takım ligde mücadele etti.

Sivasspor, 900 puanla en çok puan toplayan takımlar sıralamasında 17. sırada yer alarak, önemli bir başarıya imza atmış oldu.

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