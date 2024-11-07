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Sivasspor Süper Lig'de Tarihi Performans Sergiliyor

Sivasspor, 11. haftalar itibarıyla son 5 sezonun en iyi puanını topladı ve 6. sıraya yükseldi.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 11:08
Sivasspor Süper Lig'de Tarihi Performans Sergiliyor

Sivasspor'un Parlayan Grafiği

Sivasspor, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun 11. haftalarına kadar olan süreçte, son 5 sezondaki en etkileyici performansını sergiliyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki ekip, şu ana kadar topladığı 17 puanla dikkatleri üzerine çekti.

Seri Galibiyetler ile Yükseliş

Kırmızı-beyazlı takım, son 3 karşılaşmada Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor takımlarını yenerek bir galibiyet serisi oluşturdu ve puan cetvelinde 6. sıraya yükseldi. 11 hafta sonunda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 17 puana ulaştı.

Geçmiş Sezonlarla Karşılaştırma

Kıyaslama yapıldığında, Rıza Çalımbay döneminde 2020-2021 sezonunda 11 puan, 2021-2022'de 12 puan ve 2022-2023'te ise 10 puan toplandığı görüldü. Servet Çetin döneminde ise 2022-2023 sezonunun 11. haftasında 14 puan elde edilmişti. Ancak bu sezon, Sivasspor'un geçmiş sezonlara göre daha güçlü bir performans gösterdiği açıkça ortada.

İç saha Başarısı

Sivasspor'un iç saha maçlarındaki grafik de oldukça başarılı. Kırmızı-beyazlılar, 6 iç saha maçından 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrıldı. Deplasmandaki grafiklerinde ise 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet bulunmakta. Maç başına 1.54 puan ortalaması yakalayan takım, rakip fileleri 17 kez havalandırırken kalesinde ise 16 gol gördü.

Gol Kralı Rey Manaj

Takımın Arnavut golcüsü Rey Manaj ve Sırp savunma oyuncusu Uros Radakoviç, takımın başarı inşasında önemli katkılarda bulundu. Rey Manaj, 11 haftada 4 gol atarak takımına büyük katkı sağladı; bu goller Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor (2) ve Adana Demirspor karşısında geldi. Diğer yandan Uros Radakoviç de Bellona Kayserispor (2) ve Adana Demirspor maçlarında gol sevinci yaşadı.

Diğer Gol Yazarları

Sonko Sundberg ve Quennsy Menig ikişer gol atarken; Fode Koita, Garry Rodrigues, Keita Balde, Murat Paluli, Samba Camara ve Uğur Çiftçi de birer gol atarak takıma katkı sağladı.

Puan Durumu

Sivasspor'un son 5 sezondaki 11 haftalık performansı aşağıda yer almaktadır:

  • 2023-2024: 17 puan
  • 2022-2023: 14 puan
  • 2021-2022: 13 puan
  • 2020-2021: 11 puan
  • 2019-2020: 21 puan

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