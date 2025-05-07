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Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan Taraftara Önemli Çağrı!

Çalımbay, tüm maçların final niteliğinde olduğunu vurgulayarak taraftar desteğinin önemini belirtti.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 16:06
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan Taraftara Önemli Çağrı!

Çalımbay: "Taraftarımıza Büyük Görev Düşüyor"

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, bundan sonraki tüm maçların final niteliğinde olduğunu vurgulayarak taraftara büyük görev düştüğünü ifade etti.

Sivas, Benim Memleketim

Çalımbay, Sivas'ın kendi memleketi olduğunu ve bu bilinciyle hareket ettiğini belirterek, daha önce Sivasspor ile elde ettikleri başarıları hatırlattı. "3 yıl üst üste Avrupa kupalarına katıldık, Türkiye Kupası'nı kazandık. Avrupa'da da çok başarılı işlere imza attık" diyen Çalımbay, çağrıldığında ekibiyle birlikte Sivasspor'a bağlılıkla geldiklerini kaydetti.

Bodrum FK Maçı Kritik Bir Mücadele

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak olan Sipay Bodrum FK maçı öncesinde, Çalımbay taraftardan destek istedi. "Bodrum FK maçı kolay olmayacak. Onlar da bizim gibi mücadele ediyor" diyen teknik direktör, "Taraftar ne kadar fazla olursa, biz de o kadar güçlü oluruz. Onlardan desteği kesinlikle bekliyoruz. Sivas için çok kritik bir maç" ifadelerini kullandı.

Sorumluluk ve Kararlılık Mesajı

Çalımbay, göreve geldiğinden beri oyuncularıyla birebir ve takım halinde iletişim yaptıklarını vurguladı. "İyi çalışıyoruz ancak sorumluluk almaları gerekiyor" dedi. Ayrıca geçirdikleri transfer döneminin dezavantajlarına da dikkat çekerek, "Elimizdeki kadroyla en iyisini yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Deneyimli Bir Teknik Adam

Teknik direktörlük kariyerinde 22 yılda birçok kriz anında sorumluluk aldığını belirten Çalımbay, "Süper Lig'de en çok maça çıkan teknik direktörüm. Birçok kriz ortamından başarıyla çıktım. Oyuncularımıza güveniyorum. Tek eksiğimiz zaman ve transfer imkanının olmamasıydı. Ancak hiçbir şeyden çekinmiyoruz. Kalan 3 maçı kazanmak için her şeyi yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Trendyol Süper Lig Ekiplerinden Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin 36....

Trendyol Süper Lig Ekiplerinden Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin 36. haftasında oynanacak olan Sipay Bodrum FK maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

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