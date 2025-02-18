Sivasspor Teknik Direktörü Erdoğan'dan Kenetlenme Çağrısı

Ömer Erdoğan, taraftarlarını ve camiayı kenetlenmeye davet etti. Konyaspor maçı kritik önemde.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 15:27
Sivasspor Teknik Direktörü Erdoğan'dan Kenetlenme Çağrısı

Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan "Kenetlenme" Çağrısı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, camiaya önemli bir "kenetlenme" çağrısında bulundu. Kulüp tesislerinde antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, kalan maçların büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

Konyaspor Maçı Hayati Önem Taşıyor

Ömer Erdoğan, 25. haftada oynayacakları TÜMOSAN Konyaspor maçı için "Bizim için olmazsa olmaz bir maça çıkıyoruz. Tek gayemiz 3 puan. Bu maçı kazanarak yolumuza devam etmemiz ve biraz nefes almamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Taraftarlara Destek Çağrısı

Erdoğan, "Taraftarlardan ricam, evet son dönemde maalesef istediğimiz sonuçları alamadık, üzdük onları. Ancak şimdi kenetlenmemiz lazım. Tek bir Sivasspor var ve onun düzlüğe çıkması için bu fırsatı değerlendirmeliyiz. Lütfen stadı dolduralım, takımımıza destek olalım!" dedi.

Hakem Hataları ve Adil Yönetim Beklentisi

Erdoğan, son dönemlerde hakem hatalarına maruz kaldıklarını belirterek, "Hakemlerle ilgili çok yorum yapan biri değilim ama son üç maçtaki hatalar canımızı acıttı. Adil bir yönetim istiyoruz," diye ekledi. Konyaspor maçının ligin kaderini belirleyeceğini ifade eden Erdoğan, VAR sisteminin de devreye girmesi gerektiğini vurguladı.

Sakatlık Durumları ve Antrenmanlarda Gelişmeler

Sakat futbolcuları hakkında bilgi veren Erdoğan, "Garry Rodrigues'i yarın kontrol edeceğiz, MR çekilecek. Tolga bireysel çalışmalara başladı ama onun durumu da belirsiz. Kadromuz dar, bu süreçte bütün oyuncularımız önemli," dedi.

Net Global Sivasspor, Konyaspor ile karşılaşmak için hazırlıklarını sürdürüyor. 22 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirilecek olan bu kritik karşılaşma öncesi takım, antrenmanlarda yoğun bir şekilde çalışıyor.

Öte yandan, Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan, futbolculara baklava ikram ederek takıma destek çağrısında bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Net Global...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Antrenman teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşti.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Net Global...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Antrenman teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşti.

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