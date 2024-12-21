Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: "İyi Savunma Yaptık"

Sivasspor, Samsunspor ile Golsüz Beraberlik Aldı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Net Global Sivasspor, sahasında Reeder Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Ömer Erdoğan, takımın sahada rakibi iyi karşılayarak, başarılı bir savunma ortaya koyduğunu söyledi.

İlk Maçında Galibiyet İstedi

Göreve geldiğinden beri sadece 2 günlük antrenman ile maça çıktıklarını belirten Erdoğan, “İlk maçımda galibiyet almak istiyordum, ancak bunu başaramadık” dedi. Savunma oyununa önem verdiklerini ve bu süreçte rakiplerini analiz etmeye özen gösterdiklerini ifade etti.

Pas Mesafesini Uzatmayı Hedefledik

Erdoğan, maçın büyük bir bölümünde iyi oynadıklarını belirterek, “Burada amacımız özellikle ön alan baskısını ve rakibi karşılamaktı. Geride oyun pası değil, daha fazla uzun topları yönlendirmek istiyorduk” diye konuştu. Ancak bazen baskı şiddetini yeterince zamanında artıramadıklarını da kabul etti.

Savunma Performansı Takdir Topladı

Samsunspor'un dinamik ve atletik oyunculara sahip olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Bugüne kadar elde ettikleri başarıları geçiş oyunuyla elde ettiklerini tespit ettik” ifadesini kullandı. Takımının savunma gayretine teşekkür eden Erdoğan, “Son dakikaya kadar sahada rakibini iyi karşılayan bir Sivasspor vardı ancak toplu alanda daha iyi olmamız gerekiyor.” dedi.

İleriye Dönük Planlar ve Hedefler

Ligin 18. haftasını bay geçeceklerini anımsatan Erdoğan, bu süre zarfında çok çalışmaları gerektiğini vurguladı. “Alternatif oyuncular için yapılacak transferle takımı güçlendirmemiz gerekiyor. İnşallah iyi çalışarak Beşiktaş ve Alanyaspor maçlarında daha iyi bir Sivasspor sergileriz” ifadelerini kullandı.

Kupada Hedefler Belli

Ömer Erdoğan, alınan 1 puanın değerli olduğunu vurgulayarak, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki grup aşamasına da odaklandıklarını belirtti. “Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Kadromuzu genişlettiğimizde gençlerimiz ve yeni transferlerle alternatif bir kadro oluşturmak istiyoruz,” şeklinde konuştu.

Son olarak, maç boyunca takıma destek veren taraftarlara teşekkür etti.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Net GlobalSivasspor ile Reeder Samsunspor, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, karşılaşma sonrası düzenlene basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Net GlobalSivasspor ile Reeder Samsunspor, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, karşılaşma sonrası düzenlene basın toplantısında açıklamalarda bulundu.