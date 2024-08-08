Sivasspor, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Trabzonspor Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşma için hazırlıklarına devam ediyor. Kulüp Tesislerinde Yoğun Antrenman

Kulüpten yapılan açıklamalara göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman kulüp tesislerinde gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan seans, dar alan çalışmaları, koordinasyon egzersizleri ve çıkış koşuları ile devam etti. Oyun Teknikleri Üzerine Çalışma

Kırmızı-beyazlı ekip, minyatür kale oyunları ve yarı saha çift kale maçları ile idmanını tamamladı.

Sivasspor, yarınki antrenmanla maç hazırlıklarına devam edecek. Takım, Trabzonspor ile 11 Ağustos Pazar günü saat 19.15’te BG Grup 4 Eylül Stadı’nda karşılaşacak.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti.