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Sivasspor, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Trabzonspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman detayları ve tarih bilgileri haberimizde.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 12:29
Sivasspor, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Trabzonspor Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşma için hazırlıklarına devam ediyor. Kulüp Tesislerinde Yoğun Antrenman

Kulüpten yapılan açıklamalara göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman kulüp tesislerinde gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan seans, dar alan çalışmaları, koordinasyon egzersizleri ve çıkış koşuları ile devam etti. Oyun Teknikleri Üzerine Çalışma

Kırmızı-beyazlı ekip, minyatür kale oyunları ve yarı saha çift kale maçları ile idmanını tamamladı.

Yarınki Antrenman ve Maç Tarihi

Sivasspor, yarınki antrenmanla maç hazırlıklarına devam edecek. Takım, Trabzonspor ile 11 Ağustos Pazar günü saat 19.15’te BG Grup 4 Eylül Stadı’nda karşılaşacak.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı...

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı...

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı...

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı...

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı...

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı...

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı...

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı...

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı...

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı...

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti.

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