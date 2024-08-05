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Sivasspor-Trabzonspor Maçının Biletleri Satışta!

EMS Yapı Sivasspor ile Trabzonspor arasında yer alacak maç için biletler satışa sunuldu. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 12:01
Sivasspor-Trabzonspor Maçının Biletleri Satışta!

Sivasspor-Trabzonspor Maçına Hazırlıklar Başladı

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında, EMS Yapı Sivasspor ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maçın biletleri, Sivasspor Kulübü tarafından satışa çıkarıldı.

Maç Bilgileri

Karşılaşma, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda 11 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te gerçekleşecek.

Bilet Fiyatları

Bilet fiyatları şöyle belirlenmiştir:

  • VIP alt ve üst tribün: 500 lira
  • Maraton alt ve üst tribün, kadın tribün: 300 lira
  • Güney alt ve üst tribün: 150 lira
  • Deplasman tribün: 195 lira

PFDK Kararı

Ayrıca, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 25 Nisan 2024'te oynanan EMS Yapı Sivasspor-Bellona Kayserispor maçında çirkin tezahüratta bulunan taraftarların Trabzonspor müsabakasına girişlerinin yasaklanmasına karar verdi.

Bu önemli karşılaşma için taraftarların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Biletlerin hızla tükenmesi öngörülüyor.

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