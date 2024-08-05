Sivasspor-Trabzonspor Maçının Biletleri Satışta!

Sivasspor-Trabzonspor Maçına Hazırlıklar Başladı
Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında, EMS Yapı Sivasspor ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maçın biletleri, Sivasspor Kulübü tarafından satışa çıkarıldı.
Maç Bilgileri
Karşılaşma, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda 11 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te gerçekleşecek.
Bilet Fiyatları
Bilet fiyatları şöyle belirlenmiştir:
- VIP alt ve üst tribün: 500 lira
- Maraton alt ve üst tribün, kadın tribün: 300 lira
- Güney alt ve üst tribün: 150 lira
- Deplasman tribün: 195 lira
PFDK Kararı
Ayrıca, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 25 Nisan 2024'te oynanan EMS Yapı Sivasspor-Bellona Kayserispor maçında çirkin tezahüratta bulunan taraftarların Trabzonspor müsabakasına girişlerinin yasaklanmasına karar verdi.
Bu önemli karşılaşma için taraftarların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Biletlerin hızla tükenmesi öngörülüyor.