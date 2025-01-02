DOLAR
35,33 0,09%
EURO
36,31 0,87%
ALTIN
3.017,05 -1,1%
BITCOIN
3.442.067,25 -2,74%

Sivasspor'un Antalya Kampı Hız Kazanıyor

Sivasspor, Antalya kampında teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde antrenmanlarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 21:04
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 21:19
Sivasspor'un Antalya Kampı Hız Kazanıyor

Sivasspor'un Antalya Kampı Sürüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Antalya'daki kamp çalışmalarına devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ikinci bölümü, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman Detayları

Kırmızı beyazlı ekip, ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması yaparak teknik becerilerini geliştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise taktik ağırlıklı programlar üzerinde duruldu. Bu yoğun çalışma, takımın sezon öncesi formunu yükseltmek için büyük önem taşıyor.

Sivasspor, kamp programını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un Antalya kampı teknik direktör Ömer Erdoğan...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un Antalya kampı teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde devam etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un Antalya kampı teknik direktör Ömer Erdoğan...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un Antalya kampı teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde devam etti.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Bak'tan Ferdi Tayfur için Taziye Mesajı
2
Kocaelispor, 2024-2025 Sezonuna Zirvede Başladı
3
Alperen Şengün, NBA All-Star Oylamasında 6. Sırada!
4
2024 Voleybol Yılı: Tarihi Başarılar ve Önemli Gelişmeler
5
Gençlerbirliği, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile Anlaştı
6
Galatasaray, Kale Seyahat ile Yeni Sponsorluk Anlaşması İmzaladı
7
Gaziantep FK, Beşiktaş Maçında Galibiyet Hedefliyor

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak