Sivasspor'un Antalya Kampı Hız Kazanıyor

Sivasspor'un Antalya Kampı Sürüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Antalya'daki kamp çalışmalarına devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ikinci bölümü, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman Detayları

Kırmızı beyazlı ekip, ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması yaparak teknik becerilerini geliştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise taktik ağırlıklı programlar üzerinde duruldu. Bu yoğun çalışma, takımın sezon öncesi formunu yükseltmek için büyük önem taşıyor.

Sivasspor, kamp programını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un Antalya kampı teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde devam etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un Antalya kampı teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde devam etti.