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Sivasspor'un Galibiyet Serisi 3 Maça Çıktı

Sivasspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 11:44
Sivasspor'un Galibiyet Serisi 3 Maça Çıktı

Sivasspor'un Başarılı Performansı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında, Net Global Sivasspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Bu sonuçla birlikte Sivas temsilcisi, ligdeki son 3 maçında yenilgi yaşamadan ilerliyor.

Önceki Maçların Detayları

Kırmızı-beyazlı takım, sezonun 8. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 3-2 kaybettikten sonra, 9. haftada Atakaş Hatayspor’u 3-2 ile geçti. Ardından, 10. haftada sahasında Adana Demirspor'u 4-2 yenerek 3 maçlık galibiyet serisini başlattı.

İstatistikler

Sivasspor, son 3 karşılaşmada toplamda 9 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü. Ligin 11 haftalık sürecinde ise; 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak toplam 17 puan elde etti.

Gelecek Maç

Önümüzdeki hafta, Sivasspor, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu önemli karşılaşma, takımın performansı açısından kritik bir nokta olabilir.

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