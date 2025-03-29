Sivasspor'un Süper Lig'deki 900. Golünü Garry Rodrigues Attı

Sivasspor, Süper Lig tarihindeki 900. golünü Garry Rodrigues ile taçlandırdı. Bu önemli gol, Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında geldi.

Maçta 48. dakikada rakip kaleyi sarsan Rodrigues, kulübün 2005-2006 sezonunda yükseldiği ligdeki 902. golü de kaydetmiş oldu. Sivasspor, bu sezon 19. kez mücadele ederken, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor'un Süper Lig tarihinde attığı ilk gol ise 2005-2006 sezonunun açılışında, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Malatyaspor maçında Hakkı Hocaoğlu tarafından kaydedilmişti. Bu tarihi gol, kulübün Süper Lig yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.

Adana Demirspor karşısında elde edilen 5-1'lik bu zafer, Sivasspor taraftarlarını sevince boğarken, Garry Rodrigues de bu anlamlı anın başrol oyuncusu oldu.