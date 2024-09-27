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Sivasspor'un Teknik Direktöründen Başakşehir Maçı Değerlendirmesi

Bülent Uygun, Başakşehir'e karşı kaybettikleri maçta yaşadıkları talihsiz gole dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 23:42
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 23:42
Sivasspor'un Teknik Direktöründen Başakşehir Maçı Değerlendirmesi

Bülent Uygun'un Başakşehir Maçı Değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde RAMS Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Net Global Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenledi. Uygun, iyi bir mücadele verdiklerini ancak talihsiz bir golün dengelerini bozduğunu dile getirdi.

Şehit Polis Memurunu Andı

Uygun, maç sonrasında İstanbul Ümraniye'de şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı anarak, ailesine başsağlığı diledi. Yılmaz'ın adının 4 Eylül Stadı'ndaki kadın tribününe verildiğini hatırlatan Uygun, "Şeyda Yılmaz kardeşimi kaybetmek çok üzücüydü; tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun," dedi.

Maçın Analizi ve Hedefler

Bülent Uygun, "Maçtan önce bazı eksiklerimiz vardı ve bu eksiklikler neticesinde maçı kaybettik," ifadelerini kullandı. Ayrıca, rakip takımın kaliteli futbolculara sahip olduğunu ve uzun süre birlikte oynadıklarını vurguladı. Uygun, "İyi mücadele ettik ancak talihsiz bir gol dengemizi bozdu," diye ekledi.

İkinci yarıda yedikleri ikinci golden sonra yeniden düzenlemeler yaptıklarını belirten Uygun, futbolcularıyla gurur duyduğunu ifade etti. Uygun, RAMS Başakşehir'e UEFA Konferans Ligi'nde başarılar diledi.

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