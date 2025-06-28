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Sivasspor'un Yeni Başkanı Gökhan Karagöl Oldu

Sivasspor'un olağanüstü genel kurulunda Gökhan Karagöl, kulüp başkanlığına seçilerek yeni dönem için projelerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 18:34
Sivasspor'un Yeni Başkanı Gökhan Karagöl Oldu

Sivasspor'un Yeni Başkanı Gökhan Karagöl Seçildi

Sivasspor Kulübü, gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurulda Gökhan Karagöl'ü başkanlık koltuğuna oturttu. Genel kurul, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapıldı.

Yeni başkan olarak göreve gelen Karagöl, kulübün kuruluşundan bu yana emeği geçen herkes için teşekkür ederek, "Kırmızı-beyazlı ekibimizin şanssız bir sezon geçirdiğini ve Süper Lig'e veda ettiğini hatırlatmak isterim." dedi.

Projeler ve Vizyon

Karagöl, adaylık sürecinde yönetim kuruluyla birlikte çalışarak projelerini şehre ve taraftarlara duyurdu. “Bu şehirde birlik ve beraberlik adına 'yiğit düştüğü yerden kalkar' deyip elimizi değil bütün vücudumuzu bu sorumluluğun altına koyduk.” şeklinde düşüncelerini dile getirdi.

Gelecek hedefleri arasında mali yapı, finansal disiplin ve borç yapısının önemi üzerinde duran Karagöl, “Sürdürülebilir projeler ve sabit gelirler oluşturmak en öncelikli hedefimiz.” ifadesini kullandı. Ayrıca, taraftar desteğinin önemine değinerek, “Sivasspor’u seven, yürekten inanan taraftarımız bizim birinci adamımız olacak.” dedi.

Destek Çağrısı

Gökhan Karagöl, taraftarlara seslenerek, “Bu sene her tuşa basmamız lazım ki sezon sonunda o kürsüye çıkıp mutluluğu birlikte yaşayalım.” çağrısında bulundu. Kulübün sms projesinin de yakın zamanda hayata geçeceğini belirtti.

Otyakmaz'dan Duygusal Veda

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Sivasspor ile olan yolculuğuna veda ederken duyduğu üzüntüyü aktardı. “Kulübümüz küme düştüğü için kendimi rahatsız hissediyorum.” diyerek, kulübe ve yeni yönetime destek verilmesini temenni etti.

Sonuç olarak, yapılan seçimler neticesinde Karagöl başkanlık görevine getirilirken, genel kurula Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, Belediye Başkanı Adem Uzun ve il protokolü katıldı.

Sivasspor Kulübü Başkanlığına Gökhan Karagöl (sağda) seçildi. Genel kurula Sivas Valisi Yılmaz...

Sivasspor Kulübü Başkanlığına Gökhan Karagöl (sağda) seçildi. Genel kurula Sivas Valisi Yılmaz Şimşek (sağ 4), AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu (sol 3) ve Rukiye Toy (sol 2), Belediye Başkanı Adem Uzun (sağ 3), TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz (sağ 2) il protokolü ve delegeler katıldı.

Sivasspor Kulübü Başkanlığına Gökhan Karagöl (sağda) seçildi. Genel kurula Sivas Valisi Yılmaz...

Sivasspor Kulübü Başkanlığına Gökhan Karagöl (sağda) seçildi. Genel kurula Sivas Valisi Yılmaz Şimşek (sağ 4), AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu (sol 3) ve Rukiye Toy (sol 2), Belediye Başkanı Adem Uzun (sağ 3), TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz (sağ 2) il protokolü ve delegeler katıldı.

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