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Sivasspor Üst Sıralar İçin Hedeflerini Belirledi

Sivasspor, yeni sezon hedefleri doğrultusunda elde ettiği sonuçların yanı sıra taraftar desteğini artırmayı planlıyor.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 13:26
Sivasspor Üst Sıralar İçin Hedeflerini Belirledi

Sivasspor Lig Hedeflerini Yeniden Belirledi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, takımın ana hedefinin ligde üst sıraları hedeflemek olduğunu açıkladı. Uygun, sezon öncesindeki antrenmanlar hakkında gazetecilere bilgiler verirken, sakatlıktan uzak bir sezon diledi.

İlk Maç Değerlendirmesi

Uygun, ligin açılış maçında Trabzonspor ile oynadıkları karşılaşmayı değerlendirerek, "İyi bir takım karşısında pozisyonlar bulduk, berabere bitti ama mutluyuz," dedi. Takımın kadro yapısının oturduğunu ifade eden Uygun, gelecek maç için umutlu olduklarını belirtti.

Bellona Kayserispor Maçı Hazırlıkları

Uygun, ligin 2. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacakları maçın önemine değinerek, "Bu karşılaşma ezeli dost ve rakip. Bizim için her zaman önemlidir," şeklinde konuştu.

Yeni Transferler ve Takımın Gücü

Yeni transferi Keita Balde hakkında da bilgi veren Uygun, transfer sürecinin kolay geçmediğini, ancak başkan Bahattin Eken ve yöneticisi Burak Özçoban ile birlikte stratejik bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı. Uygun, "Birlikten doğacak güç çok önemli," ifadesini kullanarak takımın kenetlenmesine dikkat çekti.

Gelecek Hedefler

Uygun, transfer çalışmalarının devam ettiğini ve eksik bölgeleri tamamlayacaklarını sözlerine ekledi. Net Global Sivasspor, Bellona Kayserispor ile 17 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, antrenman...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, antrenman...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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