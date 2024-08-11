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Sivasspor ve Trabzonspor Arasındaki İlk Hafta Karşılaşmasından Notlar

Sivasspor ve Trabzonspor'un karşılaştığı maçta öne çıkan detaylar ve heyecan verici anlar.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 19:50
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 19:50
Sivasspor ve Trabzonspor Arasındaki İlk Hafta Karşılaşmasından Notlar

Sivasspor ve Trabzonspor Maçı Notları

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında, Net Global Sivasspor, Trabzonspor'u konuk etti. Maç öncesi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz da stadyumda yer aldı.

Değişikliklerle Maça Çıkan Trabzonspor

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rapid Wien karşılaşması için sahaya çıkan ilk 11’den birkaç değişiklik yaptı. Uğurcan Çakır, Barisic, Denswil, Savic, Malheiro, Trezeguet, Cihan Çanak, Okay Yokuşlu, Bardhi, Visca ve Dragus ile sahaya çıkan Karadeniz ekibi, kadrosunda Eren Elmalı, Lundstram, Ozan Tufan ve Mendy’nin yerine değişiklikler yaptı.

Trabzonspor taraftarlarının bulunduğu tribünde, 15 yaşında hayatını kaybeden Eren Bülbül için hazırlanan “İyi ki varsın Eren” yazılı pankart dikkat çekti.

Sivasspor’un İlk 11’i

Sivasspor’da teknik direktör Bülent Uygun, Trabzonspor karşısında Nikolic, Murat Paluli, Sonko, Radakovic, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Emrah Başsan, Charisis, Turgunboev, Pritchard ve Manaj'a ilk 11’de yer verdi. Ancak Sivasspor taraftarları, karşılaşmaya olan ilgilerini yeterince gösteremedi.

Ödüller ve Pankartlar

Maç öncesinde, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken, Hacıosmanoğlu ve Otyakmaz’a plaket ve Sivasspor forması hediye etti. Ayrıca, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan’a plaket takdim etti.

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