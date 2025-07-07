Sivasspor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Göz Dolduruyor

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in yeni sezonuna hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Kulübün resmi açıklamasına göre, kırmızı-beyazlı ekip, Sivas'ta gerçekleştirdiği kampın 8. gününde yoğun bir şekilde antrenman yaptı.

Günün ilk bölümünde, futbolcular fitness salonunda koordinasyon ve kuvvet odaklı egzersizler gerçekleştirdi. Bu antrenmanda fokus, hem dayanıklılık hem de güç üzerineydi.

Daha sonra sahaya geçilerek, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde kuvvet çalışmaları ve dayanıklılık koşuları yapıldı. Antrenman, dar alanda oynanan oyunla noktalandı ve futbolcuların takım oyununu kuvvetlendirmesi amaçlandı.

Sivasspor'un bu yoğun hazırlık süreci, yeni sezonda elde etmeyi hedefledikleri başarılar için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlı ekip, Sivas'ta sürdürdüğü kampın 8. gününde fitness ve saha çalışması yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlı ekip, Sivas'ta sürdürdüğü kampın 8. gününde fitness ve saha çalışması yaptı.