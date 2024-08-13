Sivassporlu Genç Yeteneğe Şans Tanındı: Mehmet Albayrak'ın Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti

Sivasspor'un Genç Yıldızı Mehmet Albayrak Ameliyat Oldu

Trendyol Süper Lig'in gözde takımlarından Net Global Sivasspor'un 20 yaşındaki defans oyuncusu Mehmet Albayrak, geçirdiği bir sakatlık sonucu ameliyat edildi.

Ameliyat Detayları

Kulüp, bu durumla ilgili yaptığı açıklamada, Mehmet Albayrak'ın sezon başı kampında yaptığı antrenmanda sakatlandığı bilgisini vererek, ameliyatının Kayseri Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirildiğini duyurdu.

Ameliyatı gerçekleştiren doktorlar arasında Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, Doç. Dr. Bertan Cengiz ve Dr. Mehmet Çavuş yer aldı. Albayrak’ın sağ diz ön çapraz bağı ve menisküsünde gerçekleştirilen operasyonun başarılı geçtiği bilgisi paylaşıldı.

Geçmiş Olsun Dilekleri

Kulüp, genç oyuncuya geçmiş olsun dileklerini ileterek, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni etti. Mehmet Albayrak'ın sahalara dönüşü, Sivasspor camiası için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un 20 yaşındaki defans oyuncusu Mehmet Albayrak ameliyat edildi.