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Slavia Prag ve Fenerbahçe Beraberliği: UEFA Avrupa Ligi İlk Yarı Sonucu 1-1

UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag ile Fenerbahçe'nin mücadelesinin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 23:56
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 23:56
Slavia Prag ve Fenerbahçe Beraberliği: UEFA Avrupa Ligi İlk Yarı Sonucu 1-1

UEFA Avrupa Ligi'nde İlk Yarı Sonucu: Slavia Prag 1 - Fenerbahçe 1

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında gerçekleşen Slavia Prag-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı, her iki takımın da skora katkı sağladığı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

İlk Yarı Gelişmeleri

Karşılaşmanın ilk dakikalarında, Slavia Prag baskılı bir oyun sergileyerek 7. dakikada öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Provod, yerden ceza sahasına ortasını yaptı. Samet Akaydın'ın ıskaladığı top Tomas Chory'de kaldı. Chory, yakın mesafeden plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

12. dakikada Slavia Prag, ikinci golü bulma çabalarında kaleci Livakovic'in müdahalesiyle karşılaştı. Michez'den topu kapan Samet Akaydın, uzaklaştırma isteğiyle meşin yuvarlağı Boril'e gönderdi. Boril'in ceza sahası içi sol çaprazdan çektiği şutta, Livakovic harika bir kurtarışla golü engelledi.

Fenerbahçe ise 17. dakikada hızlı bir hücumla gole yaklaşarak, Szymanski'nin uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Tadic'in ceza sahasına girmesiyle devam etti. Tadic, Dzeko'ya pasını aktardı fakat Dzeko'nun şutu savunma tarafından son anda bloklanarak gol olamadı.

24. dakikada Diouf'un sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Chory, iyi bir kafa vuruşuyla kaleye yöneltti ama Livakovic bir kez daha iyi yer tutarak topu kontrol etmeyi başardı.

Fenerbahçe, 35. dakikada beraberlik golünü buldu. Szymanski'nin pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Dzeko, ceza yayı üzerinde sert bir vuruş yaparak kaleci Kinsky'nin solundan ağlarla buluşturmayı başardı: 1-1.

İlk yarının sonuna gelindiğinde, takımlar soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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