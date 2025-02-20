Sloven Hakem Slavko Vincic, Galatasaray-Fenerbahçe Derbisini Yönetecek

Sloven hakem Slavko Vincic, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yanı sıra kariyerindeki önemli maçlarıyla dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 13:34
Sloven Hakem Slavko Vincic, Galatasaray-Fenerbahçe Derbisini Yönetecek

Slavko Vincic'in Etkileyici Kariyeri

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında, 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek olan Sloven hakem Slavko Vincic, hakemlik kariyeriyle futbol dünyasında önemli bir yere sahip. Vincic, 2024-2025 sezonunda 20 maça çıkarak, Avrupa'nın önde gelen liglerinde gösterdiği başarılarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Uluslararası Deneyim

Vincic, bu sezon 14 maçını yurt dışında yönetmiş olup, UEFA liglerinde 10, Yunanistan Ligi'nde 2, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liglerinde ise birer maçta düdük çalmıştır. Slovak hakemin, uluslararası arenada yönettiği bazı önemli karşılaşmalar ve sonuçları aşağıdaki gibidir:

  • UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri: Slavia Prag-Lille: 2-1
  • UEFA Şampiyonlar Ligi:
    • Arsenal-Paris Saint Germain: 2-0
    • Barcelona-Bayern Münih: 4-1
    • Real Madrid-AC Milan: 1-3
    • Bayer Leverkusen-Inter: 1-0
    • Monaco-Aston Villa: 1-0
    • Lille-Feyenoord: 6-1
    • PSV-Juventus: 3-1
  • UEFA Uluslar A Ligi:
    • Almanya-Hollanda: 1-0
    • İtalya-Fransa: 1-3
  • Yunanistan Süper Ligi:
    • PAOK-Panathinaikos: 0-0
    • Olympiakos-Panathinaikos: 1-1
  • Suudi Pro Lig: Al Ahli-Al Hilal: 1-2
  • Birleşik Arap Emirlikleri Pro Lig: Shabab Al Ahli-Al Wasl: 3-0

Önemli Müsabakalar

Vincic, kariyeri boyunca toplamda 10 büyük karşılaşmada düdük çalmış olup, bunlar arasında Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finali gibi prestijli maçlar bulunmaktadır. İşte bazı önemli karşılaşmalar ve sonuçları:

  • 2020-2021 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final: Porto-Chelsea: 0-2
  • 2020-2021 Avrupa Ligi Yarı Final: Arsenal-Villarreal: 0-0
  • 2020 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final: Belçika-İtalya: 1-2
  • 2021-2022 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final: Bayern Münih-Villarreal: 1-1
  • 2021-2022 Avrupa Ligi Final: Frankfurt-Rangers: 6-5
  • 2022-2023 Avrupa Ligi Yarı Final: Bayer Leverkusen-Roma: 0-0
  • 2022-2023 Uluslar Ligi Yarı Final: İspanya-İtalya: 2-1
  • 2023-2024 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final: Borussia Dortmund-Atletico Madrid: 4-2
  • 2023-2024 Şampiyonlar Ligi Final: Borussia Dortmund-Real Madrid: 0-2
  • 2024 Avrupa Şampiyonası Yarı Final: İspanya-Fransa: 2-1

Özetle, Slavko Vincic, uluslararası arenada gösterdiği başarılar ve yönettiği yüksek profilli maçlarla futbolseverlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle bu ilgi daha da artacak.

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