DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.797.404,97 1,26%

Smolcic: 'Baskın Olan Bizdik, Skora Yansıtamadık' — Kocaelispor 1-1

Kocaelispor stoperi Hrvoje Smolcic, Fatih Karagümrük ile 1-1 biten maçta baskın olduklarını ancak talihsiz gol ve zaman yetersizliği nedeniyle galibiyete ulaşamadıklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 20:27
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 20:27
Smolcic: 'Baskın Olan Bizdik, Skora Yansıtamadık' — Kocaelispor 1-1

Smolcic: "Baskın Olan Bizdik, Skora Yansıtamadık"

Kocaelispor 1-1 Fatih Karagümrük — Trendyol Süper Lig 16. hafta

Kocaelispor'un stoperi Hrvoje Smolcic, deplasmanda oynanan Fatih Karagümrük maçının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Smolcic, maçla ilgili olarak, "Ne diyeyim ki aslında bugün baskın olan taraf bizdik. Maalesef bunu skora yansıtamadık. Çok talihsiz gol yedik. Bana göre fauldü. Ama daha sonra olmadığını söylediler. Ardından biz de gol atmayı başardık ama maalesef ikinci golü atmaya zamanımız kalmadı. Vakit yetmedi" dedi.

Smolcic'in sözleri, Kocaelispor'un maçtaki üstün oyununa rağmen skora yansıtamadığına ve maçtaki dönüm noktasının talihsiz bir gol olduğuna vurgu yaptı.

Kocaelispor’un stoper oyuncusu Hrvoje Smolcic, Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı...

Kocaelispor’un stoper oyuncusu Hrvoje Smolcic, Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, "Baskın olan bizdik ama maalesef skora yansıtamadık" dedi.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Samsunspor 0-0 RAMS Başakşehir (İlk Yarı)
2
İbrahim Üzülmez: "4 maçta 10 puanlık periyot" — Iğdır FK 1-1 Pendikspor
3
Aliağa Helvacıspor fırtınası: 7-0'lık farklı galibiyet
4
Çeşme Belediyespor Küçük Kızlar Şampiyonluğunu İlan Etti
5
Pendikspor 1-1 Iğdır FK | Trendyol 1. Lig 17. Hafta
6
İmren Alaçatıspor 1-2 Balçova Termalspor | İzmir Süper Amatör Lig
7
Özhan Çıvgın: 'Son 3 Dakikada Kontrolü Kaybettik' — Aliağa Petkimspor 91-105 Trabzonspor

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama