Smolcic: "Baskın Olan Bizdik, Skora Yansıtamadık"

Kocaelispor 1-1 Fatih Karagümrük — Trendyol Süper Lig 16. hafta

Kocaelispor'un stoperi Hrvoje Smolcic, deplasmanda oynanan Fatih Karagümrük maçının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Smolcic, maçla ilgili olarak, "Ne diyeyim ki aslında bugün baskın olan taraf bizdik. Maalesef bunu skora yansıtamadık. Çok talihsiz gol yedik. Bana göre fauldü. Ama daha sonra olmadığını söylediler. Ardından biz de gol atmayı başardık ama maalesef ikinci golü atmaya zamanımız kalmadı. Vakit yetmedi" dedi.

Smolcic'in sözleri, Kocaelispor'un maçtaki üstün oyununa rağmen skora yansıtamadığına ve maçtaki dönüm noktasının talihsiz bir gol olduğuna vurgu yaptı.

