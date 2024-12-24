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Snowboard Milli Takım Seçmeleri Erzurum'da Başladı

Erzurum'da başlayan Snowboard Milli Takım Seçmeleri, 94 sporcunun katılımıyla sürüyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 19:26
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 19:33
Snowboard Milli Takım Seçmeleri Erzurum'da Başladı

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından 2024-2025 faaliyet programı kapsamında düzenlenen Snowboard Milli Takım Seçmeleri, Erzurum'da başladı. Seçmeler, Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Organizasyona toplamda 94 sporcu katılırken, sporcular 13 yaş altı, 15 yaş altı ve 15 yaşından büyükler kategorilerinde milli takıma girmek için kıyasıya mücadele etti.

Seçmelerin açılış gününde büyük slalomda 15 yaş üstü sporcular 4, diğer kategorilerdeki sporcular ise 3 iniş gerçekleştirdi. Yarışmalar, yarın yapılacak olan etkinliklerle devam edecek.

Federasyon Başkanı Ali Oto, organizasyona katılan tüm sporcu ve antrenörlere başarı dileyerek, genç yeteneklerin desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Türkiye Kayak Federasyonunun 2024-2025 faaliyet programında yer alan Snowboard Milli Takım...

Türkiye Kayak Federasyonunun 2024-2025 faaliyet programında yer alan Snowboard Milli Takım Seçmeleri, Erzurum'da başladı. Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen organizasyona 94 sporcu katıldı. Sporcular, 13 yaş altı, 15 yaş altı ve 15 yaşından büyükler kategorilerinde milli takıma girmek için mücadele etti.

Türkiye Kayak Federasyonunun 2024-2025 faaliyet programında yer alan Snowboard Milli Takım...

Türkiye Kayak Federasyonunun 2024-2025 faaliyet programında yer alan Snowboard Milli Takım Seçmeleri, Erzurum'da başladı. Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen organizasyona 94 sporcu katıldı. Sporcular, 13 yaş altı, 15 yaş altı ve 15 yaşından büyükler kategorilerinde milli takıma girmek için mücadele etti.

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