Sofyan Amrabat Real Betis'e Kiralandı — Fenerbahçe Resmen Açıkladı

Kulüpten gelen resmi açıklama taraftarlarda şaşkınlık yarattı

Fenerbahçe, yaptığı resmi açıklamayla Faslı futbolcu Sofyan Amrabat'ın İspanya'nın Real Betis kulübüne kiralandığını duyurdu.

Kulüp açıklamasında transferin detaylarına ilişkin geniş bilgi verilmezken, Amrabat'ın yeni adresinin İspanya olduğu vurgulandı. Açıklama kamuoyuna resmi kanalardan iletildi.

Bu gelişme, sarı-lacivertli taraftarlar ve La Liga takipçileri tarafından dikkatle takip ediliyor. Kulüplerin ilerleyen saatlerde ek açıklama yapması bekleniyor.