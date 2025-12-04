Söğütlü Karateciler Rijeka'da Balkan Üçüncüsü Oldu

Hırvatistan’ın Rijeka kentinde düzenlenen 25’inci Balkan Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonasında Söğütlü sporcular, elde ettikleri derecelerle ilçeye gurur yaşattı.

Söğütlü sporcuların başarısı

Turnuvada Ümitler 47 kilogram kategorisinde yarışan Elif Azra Yıldırım ve Hasbi Yağız Yıldırım Balkan üçüncüsü oldu. Başarılı sporcu Elif Azra Yıldırım, elde ettiği dereceyle Avrupa Şampiyonası Milli Takım Kampı'na davet edilerek kariyerinde önemli bir adım attı.

Başkan Durgut'tan kutlama

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Rijeka'daki başarıları nedeniyle sporcuları ve antrenörlerini makamında ağırladı. Başkan Durgut, "Sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

KARATECİLER BAŞKAN DURGUT İLE BİR ARAYA GELDİ