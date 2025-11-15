Söğütspor'un Yeni Başkanı Ferhat Durgut

Söğütspor’da Başkanlık Değişimi

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) Bilecik temsilcisi Söğütspor’da başkanlık görevine değişiklik yapıldı. BAL 5. Grup’ta mücadele eden takımda yönetim kararıyla yeni bir dönem başladı.

Ferhat Durgut görevi devraldı

Özel sebepler nedeniyle görevi bırakan İbrahim Ertuğ Bakkalcı’nın yerine, dün gece kulüp binasında yapılan toplantıda Söğüt Belediye Başkanı ve yeni başkan Ferhat Durgut görevi devraldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar neticesinde; bu süreçte kulüp başkanlık görevini Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut devralmıştır. Başkanımıza başarılar dileriz. Şehrimiz ve camiamız için hayırlı olsun"

