Söğütspor'un Yeni Başkanı Ferhat Durgut

Bilecik temsilcisi Söğütspor'da başkanlık, İbrahim Ertuğ Bakkalcı'nın ayrılmasının ardından Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut'a geçti.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 12:31
Söğütspor'un Yeni Başkanı Ferhat Durgut

Söğütspor’da Başkanlık Değişimi

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) Bilecik temsilcisi Söğütspor’da başkanlık görevine değişiklik yapıldı. BAL 5. Grup’ta mücadele eden takımda yönetim kararıyla yeni bir dönem başladı.

Ferhat Durgut görevi devraldı

Özel sebepler nedeniyle görevi bırakan İbrahim Ertuğ Bakkalcı’nın yerine, dün gece kulüp binasında yapılan toplantıda Söğüt Belediye Başkanı ve yeni başkan Ferhat Durgut görevi devraldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar neticesinde; bu süreçte kulüp başkanlık görevini Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut devralmıştır. Başkanımıza başarılar dileriz. Şehrimiz ve camiamız için hayırlı olsun"

BÖLGESEL AMATÖR LİG'DE (BAL) BİLECİK TEMSİLCİSİ SÖĞÜTSPOR'UN YENİ BAŞKANI FERHAT DURGUT...

BÖLGESEL AMATÖR LİG'DE (BAL) BİLECİK TEMSİLCİSİ SÖĞÜTSPOR'UN YENİ BAŞKANI FERHAT DURGUT OLDU.

İLGİLİ HABERLER

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gültepespor U-16 Namağlup Kayseri Şampiyonu
2
Trendyol 1. Lig: Amed Sportif Faaliyetler 4-1 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü
3
Trabzonspor'dan Fenerbahçeli Vedia Nil Apak İçin Başsağlığı Mesajı
4
Saffet Akyüz: TPFD, bahis soruşturmasında oyuncuların dilekçelerine müdahil oldu
5
Söğütspor, İznikspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı
6
Göztepe Voleybol, THY'yi Konuk Ediyor: Sultanlar Ligi 5. Hafta
7
Bandırma'nın Gençleri Alanya BTRL Avrupa Şampiyonası'nda Tarih Yazdı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı