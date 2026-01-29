Somaspor’da Sinan Alkaş: İlk Maçta İlk Gol, İlk Galibiyet
Maç Özeti
Kasımpaşa’dan kiralanan forvet Sinan Alkaş, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk maçta fileleri havalandırarak taraftarların beğenisini kazandı.
Karşılaşma, Ankara Demirspor’un 5. dakikada Malik ile bulduğu golle 1-0 önde başlamasıyla devam etti. Somaspor, 28. dakikada Sinan Alkaş’ın golüyle skoru eşitledi. Mücadelenin 70. dakikasında Ceyhun Çoban sahneye çıkarak takımını 2-1 öne geçirdi ve siyah-beyazlı ekip sahadan galibiyetle ayrıldı.
Sonuç ve Etkileri
Bu sonuçla Somaspor, bu sezon sahasındaki ilk galibiyetini elde etti. Ayrıca ekip, ligdeki 4. galibiyetini alarak düşme hattından bir maç eksiği ve 3 puan farkla bir adım daha uzaklaşmış oldu.
Sinan Alkaş, yeni takımıyla ikinci gününde sahaya çıkarak ilk maçında skor katkısı yaptı; ilerleyen haftalarda da siyah-beyazlı takıma önemli katkılar sunması bekleniyor.
