Somaspor hazır: 28 Ocak'ta Ankara Demirspor'u ağırlıyor

Hazırlıklar tamamlandı, biletler satışa çıktı

Somaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta mücadelesinde 28 Ocak Çarşamba günü Ankara Demirspor'u sahasında ağırlayacak. Kulüp, karşılaşma öncesi hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

Maçı yönetecek hakem Semih Kurt olarak belirlendi. Kurt’un yardımcı hakemleri Mehmet Kirişçioğlu ve Tolga Okumuş olacak; karşılaşmanın 4. hakemi ise İsmet Yılmaz olarak açıklandı.

Müsabakanın biletleri online satışa çıktı.

Ligin 20. haftasında oynanması gereken Mardin 1969 Spor - Somaspor karşılaşması, olumsuz hava şartları nedeniyle Somaspor’un ulaşımında yaşanan engellerden dolayı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenmişti.

Tabloya bakıldığında Somaspor, 19 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet ile 12 puan toplayarak 15. sırada yer alıyor. Ankara Demirspor ise 20 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 29 puan ve 10. sıra'da bulunuyor.

