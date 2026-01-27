Somaspor hazır: 28 Ocak'ta Ankara Demirspor'u ağırlıyor

Somaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. haftasında 28 Ocak Çarşamba Ankara Demirspor ile karşılaşacak; hazırlıklar tamamlandı, biletler online satışta.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 14:51
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:51
Somaspor hazır: 28 Ocak'ta Ankara Demirspor'u ağırlıyor

Somaspor hazır: 28 Ocak'ta Ankara Demirspor'u ağırlıyor

Hazırlıklar tamamlandı, biletler satışa çıktı

Somaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta mücadelesinde 28 Ocak Çarşamba günü Ankara Demirspor'u sahasında ağırlayacak. Kulüp, karşılaşma öncesi hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

Maçı yönetecek hakem Semih Kurt olarak belirlendi. Kurt’un yardımcı hakemleri Mehmet Kirişçioğlu ve Tolga Okumuş olacak; karşılaşmanın 4. hakemi ise İsmet Yılmaz olarak açıklandı.

Müsabakanın biletleri online satışa çıktı.

Ligin 20. haftasında oynanması gereken Mardin 1969 Spor - Somaspor karşılaşması, olumsuz hava şartları nedeniyle Somaspor’un ulaşımında yaşanan engellerden dolayı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenmişti.

Tabloya bakıldığında Somaspor, 19 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet ile 12 puan toplayarak 15. sırada yer alıyor. Ankara Demirspor ise 20 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 29 puan ve 10. sıra'da bulunuyor.

TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP 21. HAFTA MÜCADELESİNDE KENDİ EVİNDE ANKARA DEMİRSPOR'U AĞIRLAYACAK OLAN...

TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP 21. HAFTA MÜCADELESİNDE KENDİ EVİNDE ANKARA DEMİRSPOR'U AĞIRLAYACAK OLAN SOMASPOR HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.

TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP 21. HAFTA MÜCADELESİNDE KENDİ EVİNDE ANKARA DEMİRSPOR'U AĞIRLAYACAK OLAN...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
2
Elazığlı Hentbolcu Muhammed Emir Yıldırım U16 Milli Kampına Davet Edildi
3
Trendyol Süper Lig 19. Hafta Hakemleri Açıklandı
4
Bursaspor'un 6. Transferi: Talha Yünkuş
5
Beşiktaş, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Sergen Yalçın'la Başladı
6
Somaspor hazır: 28 Ocak'ta Ankara Demirspor'u ağırlıyor
7
Bursaspor, Arnavutköy Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları