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Son dakika: PFDK kararları açıklandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor ve Fenerbahçe maçı sonrasında meydana gelen olaylarla ilgili alınan kararları açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.04.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 14:55
Son dakika: PFDK kararları açıklandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor ve Fenerbahçe maçı sonrasında yaşanan şiddet olayları ile ilgili kararını açıkladı. Kurul, Trabzonspor için 6 maç seyircisiz oynama cezasının yanı sıra takıma 3 milyon 112 bin TL cezası verdi.

Fenerbahçeli futbolcu Oosterwolde için 1 maç men ve 52 bin TL para cezası; Fenerbahçeli İrfan Can Eğribayat ve Trabzonspor Antrenörü Egemen Korkmaz için 1’er maç men ve 13’er bin TL para cezası verildi.

Kürşat Çiftlik ve Okan Özkan için ise 15 günlük hak mahrumiyeti kararı alındı.

Fenerbahçeli Bright Osayi-Samule ise hiçbir ceza almadı.

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