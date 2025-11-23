Şota Arveladze: "Galibiyet her zaman tatlıdır" — Kasımpaşa, Alanyaspor'u 2-1 yendi

Şota Arveladze: "Galibiyet her zaman tatlıdır"

Maç sonrası değerlendirme

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, Trendyol Süper Lig 13. haftasında deplasmanda elde ettikleri 2-1'lik galibiyetin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Arveladze "Galibiyet her zaman tatlıdır. 4 haftadır kazanamıyorduk. 3. deplasmanı kazandık" dedi.

Takım performansı ve hedefler

Deneyimli teknik adam, karşılaşmanın dönüm noktalarına ve takımın gösterdiği çabaya dikkat çekti: "Geride kalan bir maçta oyunu çevirmeye çalıştık ve yaptık güzel goller attık. Çalıştığımız golleri attık. Çok önemli bir moral aldık. Kalan maçlarda da aynısını yapmak istiyoruz ve en fazla puanı toplamak istiyoruz. İyi çalışarak bunu becereceğiz" şeklinde konuştu.

Maç sonucu olarak Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti ve ekip ligde moral buldu.

