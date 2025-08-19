DOLAR
Şota Arveladze: "İlk Kaleyi Tutan Şut Gol Oldu" — Kasımpaşa 0-1 Trabzonspor

Şota, Kasımpaşa'nın Trabzonspor'a 1-0 yenildiği maçta "İlk kaleyi tutan şut gol oldu" dedi; transfer ve kontenjan belirsizliğinde TFF'den netlik bekliyor.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 00:39
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 00:39
Trendyol Süper Lig 2. hafta sonrası değerlendirme

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve 1-0'lık yenilgiyle sonuçlanan maçın ardından basın toplantısında konuştu.

"Maç arada kaldı. Kontrolsüz bir müsabaka değildi. Kaleye iki takım da çok fazla gidemedi. Biz denedik ama çerçeveyi bulamadık. İlk kaleyi tutan şut gol oldu. Maalesef bu da bizim kaleye oldu. Futbolda bunlar var. Sezonun başındayız. Yeni bir takımız, yeni oyuncularımız var. Herkese zaman gerekiyor."

"Sonradan oyuna giren Cem ve Atakan iyi oynadı. Transfer kolay değil. Hem para gerekiyor hem de beğendiğiniz bir oyuncu bulmak lazım. Son 10 günde kontenjan, 12+2'nin 14+2 olacağı konuşuluyor. Önce onu çözmek lazım. Bilmediğimiz için arada kalıyoruz. Bu konuda Türkiye Futbol Federasyonunun bize yardım etmesi gerekiyor. Net bir cevap aldıktan sonra hareket ederiz."

