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Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Yeni Yönetim

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda görev değişimi gerçekleşti, yeni yöneticiler atandı ve devir teslim töreni yapıldı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 09:00
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Yeni Yönetim

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Görev Değişimi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde önemli bir görev değişikliği gerçekleştirildi. Genel müdürlüğün sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgilere göre, Murat Kocakaya, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemi noktalayarak, Rüveyda Çiftçi’ye bayrağı teslim etti.

Devir Teslim Töreni

Bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreninde, Genel Müdür Yardımcısı Mete Erol da görevi, yeni müdür yardımcısı Hakan Bebek’e devretti.

Yeni Atamalar

Genel müdürlüğün yönetim hizmetleri daire başkanlığı koltuğuna ise Elif Barut atandı. Bu atamalar, bakanlığın spor hizmetleri alanında sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor.

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