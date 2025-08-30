DOLAR
Spor Kurumlarından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yılına Kutlama Mesajları

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve spor federasyonları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünü yayımladıkları mesajlarla kutladı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 13:39
30 Ağustos Zafer Bayramının 103. yıl dönümü dolayısıyla Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye'nin spor federasyonları yayımladıkları mesajlarla kurtuluş mücadelesinin kahramanlarını andı.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Zafer'in 103. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Türkiye Tekvando Federasyonu

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kaydetti:

"Tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi, aziz milletimizin bağımsızlık ve hürriyet uğruna sergilediği kararlılığın ve kahramanlığın en büyük simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan bu büyük zafer; vatan toprağının düşman işgalinden kurtarılmasının, milli birlik ve beraberliğimizin, sarsılmaz inancımızın tarih sahnesine yazılmış eşsiz bir nişanesidir. Bu kutlu gün vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Türkiye Tenis Federasyonu

Türkiye Tenis Federasyonu da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Bağımsızlık ve kurtuluş mücadelemizin başlangıcı olan 30 Ağustos Zaferi’nin 103. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz."

Türkiye Judo Federasyonu

Türkiye Judo Federasyonu yayımladığı mesajda şunları belirtti:

"Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

Türkiye Karate Federasyonu

Türkiye Karate Federasyonunun kutlama mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük sembolü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

Türkiye Boks Federasyonu

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu mesajında şu ifadeleri paylaştı:

"1071 Malazgirt'ten, Büyük Taarruz'a uzanan şanlı tarihimiz, 30 Ağustos Zaferi ile taçlandı. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, Zafer Bayramımızı kutluyorum."

Türkiye Yüzme Federasyonu

Türkiye Yüzme Federasyonu yayımladığı kutlama mesajında şunları vurguladı:

"30 Ağustos Zaferi’nin 103. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu büyük zafer, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en şanlı simgesidir. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Diğer spor federasyonları da yayımladıkları mesajlarla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünü kutladı ve kahramanları andı.

