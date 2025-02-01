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Spor Toto, Arkas Spor'u 3-0 Geçti!

Spor Toto, SMS Grup Efeler Ligi'nin 19. haftasında Arkas Spor'u 3-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 17:12
Spor Toto, Arkas Spor'u 3-0 Geçti!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde Heyecan Dorukta

SMS Grup Efeler Ligi'nin 19. haftasında Spor Toto, kendi sahasında Arkas Spor ile karşı karşıya geldi. Maç sonucunda Spor Toto, rakibini 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın Detayları

Ev sahibi takım, yapmış olduğu etkili servis ve bloklarla rakibine üstünlük sağladı. Voleybolseverler için oldukça heyecanlı geçen karşılaşma, Spor Toto'nun baskın oyunuyla sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Spor Toto, ligdeki önemli bir yeri pekiştirdi ve Arkas Spor karşısında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

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