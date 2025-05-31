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Sporcular Bolu TOHM'da Doğayla İç İçe Hazırlanıyor

Bolu TOHM, sporculara doğayla iç içe bir hazırlık süreci sunarak motivasyonlarını artırıyor.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 11:41
Sporcular Bolu TOHM'da Doğayla İç İçe Hazırlanıyor

Bolu'daki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde Sporculardan Doğa İle Bütünleşen Hazırlık Süreci

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) ve Sporcu Eğitim Merkezi, geleceğin şampiyonlarına botanik bir ortamda müsabakalara hazırlık imkanı sunuyor. Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'nde geçen yıl faaliyete geçen bu tesis, sporcular için hem sosyal hem de sportif aktivitelerin yanı sıra bir doğal yaşam alanı sağlamaktadır.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 144 yatak kapasiteli merkez, sporcuların tecrübeli antrenörler eşliğinde antrenman yapmalarını sağlarken, yoğun çalışmalarının ardından dinlenebilecekleri bir mekan sunuyor.

Sporcular, adeta bir botanik bahçesini andıran doğal alanda, tavşan, Hint bülbülü, hamster, ispinoz, kanarya, bıldırcın, Japon balığı, vatoz ve sultan papağanı gibi çeşitli hayvanlarla ilgilenerek yorgunluk atıyor. Sabahları kuş cıvıltıları ve yapay şelalelerden akan su sesleriyle güne başlayan sporcular, bu doğal ortamda fiziksel ve ruhsal olarak güç topluyor.

Güler: "Doğal Yaşam Alanı Sporcularımıza Destek Oluyor"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezin sadece bir spor kampı değil, doğal yaşam alanı olarak da tasarlandığını açıkladı. Güler, "Burada hem bitki bahçeleri hem de çok çeşitli hayvan türleri bulunuyor. Sporcularımız doğayla iç içe bir hazırlık süreci geçiriyorlar." dedi.

Güler, doğal yaşam alanının sporcular üzerindeki psikolojik etkilerine de dikkat çekerek, "Hayvanlarla iç içe olmak sporcularımızın motivasyonunu artırıyor. Bu doğal ortam moral depolamalarını sağlıyor. Boş zamanlarında hayvanlarla ilgilenen sporcular, hem eğleniyor hem de rahatlıyor." ifadelerini kullandı.

Milli Cimnastikçi Ahmet Burak Ekici: "Huzur Veren Bir Ortamdayız"

Merkezde kamp yapan milli cimnastikçi Ahmet Burak Ekici, Türkiye'de bu konsepte sahip başka bir tesis görmediğini belirterek, "Güzel bir ortamda çalışıyoruz. Şehir hayatından uzak, huzur veren bir ortam. Bu da motivasyonumuza yansıyor." dedi.

Bolu'daki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) ve Sporcu Eğitim Merkezi, geleceğin...

Bolu'daki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) ve Sporcu Eğitim Merkezi, geleceğin şampiyonlarına, yaşayan tesis konseptiyle müsabakalara hazırlanma imkanı sunuyor. Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, açıklama yaptı.

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