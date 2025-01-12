Standard Liege, Attila Szalai'yi Kiralık Olarak Transfer Etti

Belçika ekibi Standard Liege, Hoffenheim'dan Macar stoper Attila Szalai'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 15:58
Standard Liege, Attila Szalai'yi Kiralık Olarak Transfer Etti

Standard Liege, Attila Szalai'yi Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı

Belçika Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Standard Liege, Alman temsilcisi Hoffenheim'dan Macar stoper Attila Szalai'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Standard Liege Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki savunma oyuncusu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Türkiye’de 2021-2023 yıllarında Fenerbahçe'de forma giyen Szalai, Macaristan Milli Takımı'nın ise 46 kez formasını giymeyi başardı. Ancak bu sezon Hoffenheim'da fazla forma şansı bulamadı.

Transferin detaylarıyla ilgili daha fazla bilgi verilmezken, Standard Liege taraftarları yeni transferin takıma katılışından memnun.

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