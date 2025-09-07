Steffen De Schuyteneer Tour of İstanbul'u Kazandı | Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu Sona Erdi

Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu sona erdi

Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu'nun (Tour of İstanbul) dördüncü ve son etabı, Fatih-Fatih parkurunda tamamlandı. Organizasyon, Türkiye Bisiklet Federasyonunun koordinasyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde; İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Shimano destekleriyle gerçekleştirildi. Son etapta 13 ülkeden 16 takım ve 99 sporcu mücadele etti.

Etap ve rota

Tour of İstanbul'un son günü, 94,3 kilometrelik Fatih-Fatih etabı ile sona erdi. Fatih Belediyesi önünden verilen startla başlayan yarışta sporcular, parkur boyunca kıyı şeridi ve tarihi yarımadayı kapsayan bir performans sergiledi. Organizasyon, İstanbul'un tarihi yarımadasında bisiklet tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sundu.

Etap sonucu

Tour of İstanbul'un dördüncü ve son etabında Lotto Takımı'ndan Steffen De Schuyteneer, 2 saat 1 dakika 19 saniyelik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamladı. Podyumun diğer basamakları önceki günkü sıralamayı korudu: TotalEnergies takımından Emilien Jeanniere ikinci, Tarteletto–Isorex'ten Timothy Dupont üçüncü oldu. Konya Büyükşehir Belediyespor adına yarışan Ramazan Yılmaz ise etabı ilk 10'da tamamladı.

Lider formalar

Turun sonunda düzenlenen ödül töreninde lider formalar sahiplerini buldu. Lotto Takımı'ndan Mauro Cuylits, elde ettiği başarılı sonuçlarla turuncu (Genel klasman) ve beyaz (En iyi genç sporcu) formalarını korudu. TotalEnergies'ten Emilien Jeanniere mavi formanın (En iyi sprinter) sahibi olurken, Tarteletto–Isorex'ten Robbe Claeys yeşil formayı (En iyi tırmanışçı) korudu.

Organizasyonu takip eden isimler

Organizasyonu Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Seyda Dursun, TBF Başkanı Emin Müftüoğlu, TBF Asbaşkanı Metin Cengiz, TBF Üyesi Üyesi Sami Ağaoğlu ve Beykoz Belediyesinin eski başkanı Murat Aydın takip etti.

Açıklamalar

Mehmet Ergün Turan etkinlik sonrası şunları söyledi: "Bu yıl Tour of İstanbul'un üçüncüsü düzenlendi. Büyük bir organizasyon. Yaklaşık 100 civarında yarışmacı, 94,3 kilometrelik parkurda Fatih'in içerisinde turu tamamladı. Bin 500'e yakın insan, bu turda görev aldı. Fatih, bu organizasyon için müstesna bir yer. Bisiklet yarışları şehirlerin tanıtımı için önemli fırsatlar sunuyor. Ben böyle önemli bir etkinlikte paydaş olduğumuz için çok mutluyum. Başta spor bakanımıza, federasyonumuza, genel müdürlüğümüze ve burada organizasyonda görev alan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Sporcularımızı tebrik ediyorum. En büyük sevincimiz de böyle büyük bir yarışın kazasız kedersiz bitmesi."

Emin Müftüoğlu ise organizasyonla ilgili olarak, "İlk günü Beykoz ormanlarında, Türkiye'deki kapalı tek yol parkurunda yaptık. Şile ormanlarında dolaştık. Dünkü etap da yağmur olmasına rağmen iyiydi. Çok güzel bir tur oldu. Tour of İstanbul'un üçüncüsü bitti. Sporcular ve takımların hepsi de burada çok mutlu. İstanbul'un tanıtımı açısından çok önemli. Ülkemizin spor turizminde tanıtım açısından çok önemli. Güzel ve başarılı bir şekilde yarış bitmiş oldu. Yarışı bakanımız Osman Aşkın Bak'ın liderliğinde yaptık. Fatih Belediye başkanımızın de büyük emekleri var. Valiliğimize de çok teşekkür ediyoruz." şeklinde değerlendirmede bulundu.

