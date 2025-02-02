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Su Korkusunu Yenen 10 Yaşındaki Huzeyfe Berat, Yüzmede Şampiyonluklara Koşuyor

Elazığ'da yaşadığı boğulma tehlikesi sonrası yüzme sporuna yönelen Huzeyfe Berat, 3 Türkiye şampiyonluğu ile dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 11:22
Su Korkusunu Yenen 10 Yaşındaki Huzeyfe Berat, Yüzmede Şampiyonluklara Koşuyor

Elazığlı Huzeyfe'nin Yüzme Başarısı

Elazığ'da boğulma tehlikesi geçiren 10 yaşındaki Huzeyfe Berat Gecekuşu, su korkusunu yenmek için başladığı yüzme sporunda büyük başarılara imza atıyor. Annesi Sema Gecekuşu ile 2 yıl önce başladığı yüzmede, bugüne kadar 3 Türkiye şampiyonluğu kazandı.

Yüzme Başlangıcı ve Gelişimi

Şehit Ragip Soylu Coşkun Ortaokulu'nda öğrenim gören Huzeyfe’nin yüzme serüveni, yaşadığı boğulma tehlikesi sonrası annesinin desteği ile başladı. Antrenörleri Meltem Karaca ve Mehmet Münir Tan sayesinde yetenekleri fark edilen Huzeyfe, Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü'nde performans gruplarında idman yapmaya başladı.

Madalya Kayıtları ve Şampiyona Başarıları

İki yıl içinde çeşitli bölgesel yarışmalarda 20 madalya kazanarak kendini geliştiren Huzeyfe, geçen yıl İstanbul'da düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Kış Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalya elde etti. Bu yıl ise 8-12 Ocak tarihlerinde Balıkesir’de gerçekleştirilen Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye Şampiyonası ve Kış Kupası-Milli Takım Seçmeleri’nde 50, 100 ve 200 metre suüstü kategorilerinde birincilik elde etti.

Milli Takım Hedefiyle Antrenman

Huzeyfe Berat, hayali olan milli forma için yaklaşık haftanın 6 günü, günde 2 saat antrenman yaparak çalışmalarını sürdürüyor. “Su korkusunu yenmek tek amacımken, şimdi şampiyonluklar kazandım. Bayrağımızı dalgalandırmak için Avrupa'da en iyi olmak istiyorum” diye belirtti.

Aile Desteği ve Antrenör Yorumları

Anne Sema Gecekuşu, oğluna su korkusunu yenmesi için tam destek verdiklerini ifade ederek, “4 aylık antrenmanın ardından su korkusunu yendi. Hocaları onun başarısını keşfetti. Bu havuzdan şampiyon olarak çıktı” dedi. Antrenör Meltem Karaca ise Huzeyfe’nin yeteneklerini ve azmini vurgulayarak, “Berat’ın başarısı, yüzme sporuna olan sevgisinden kaynaklanıyor” açıklamasında bulundu.

Elazığ'da boğulma tehlikesi geçiren 10 yaşındaki Huzeyfe Berat Gecekuşu, su korkusunu yenmek için...

Elazığ'da boğulma tehlikesi geçiren 10 yaşındaki Huzeyfe Berat Gecekuşu, su korkusunu yenmek için başladığı yüzmede şampiyonluklar elde etti. Hayali olan milli forma için çalışmalarını sürdüren Huzeyfe Berat, 14 yaşında genç milli takıma girebilmek için haftanın 6 günü, günde 2 saat antrenman yapıyor.

Elazığ'da boğulma tehlikesi geçiren 10 yaşındaki Huzeyfe Berat Gecekuşu, su korkusunu yenmek için...

Elazığ'da boğulma tehlikesi geçiren 10 yaşındaki Huzeyfe Berat Gecekuşu, su korkusunu yenmek için başladığı yüzmede şampiyonluklar elde etti. Hayali olan milli forma için çalışmalarını sürdüren Huzeyfe Berat, 14 yaşında genç milli takıma girebilmek için haftanın 6 günü, günde 2 saat antrenman yapıyor.

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