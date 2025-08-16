Süleyman Seba Heykeli Beşiktaş Müzesi'nde Yerini Aldı

Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın heykeli, Beşiktaş Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Tören ve katılımcılar

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, heykel İzmir Beşiktaşlılar Derneği tarafından heykeltıraş Ekin Erman'a yaptırıldı. Heykelin Beşiktaş Müzesi'ndeki açılış törenine Başkan Serdal Adalı, ikinci başkan Hakan Daltaban, denetim kurulu başkanı Gökhan Tiryaki, disiplin kurulu başkanı Devrim Alparslan, üyelik ve sicil kurulu başkanı Sefa Bağcı ile dernek üyeleri katıldı.

Teşekkür

Törende, Serdal Adalı'nın heykelin yapımındaki katkıları nedeniyle İzmir Beşiktaşlılar Derneği nezdinde dernek başkanı Özlem Tezişçi ile heykeltıraş Ekin Erman'a teşekkür ettiği belirtildi.