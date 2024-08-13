Süleyman Seba'nın Vefatının 10. Yıldönümü Anıldı

Süleyman Seba'nın Anma Töreni Gerçekleşti

Beşiktaş kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba, 10. vefat yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine Hasan Arat başkanlığındaki Beşiktaş yönetimi, Seba'nın ailesi ve taraftarlar katıldı.

Törende Okunan Dualar ve Anılar

Anma etkinliğinde okunan duaların ardından siyah-beyazlı yöneticiler, Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen'in kabrini ziyaret ederek ona da dua edip çiçek bıraktı. Hasan Arat, basına yaptığı açıklamada, "Süleyman ağabey, Beşiktaş ve Türkiye için önemli bir değerdir," diyerek onun anısını yaşatmanın önemine vurgu yaptı.

Eğitim Bursu ve Altyapı Vurgusu

Arat, genç sporcuların eğitimine destek olmak amacıyla Beşiktaş Kabataş Vakfı Okulları aracılığıyla Süleyman Seba eğitim bursu'nu başlatacaklarını duyurdu. Ayrıca, Samet hoca ve diğer antrenörlerin katkılarıyla altyapıdan 6 oyuncunun A takım kadrosunda yer aldığını belirtti.

Gençlere Mesaj

Arat, genç nesillere de çağrıda bulunarak, "Süleyman Seba'nın ilkelerini hayat kültürü olarak benimseyin," dedi. Ayrıca, Ali Sami Yen'in mezarını ziyareti sırasında iki büyük spor adamının Türk sporuna katkılarının önemini hatırlattı.

Diğer Kulüplerden Vefa

Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri de sosyal medya üzerinden Süleyman Seba için mesajlar paylaştı. Galatasaray, "Türk futbolunun sembol isimlerinden Süleyman Seba'yı saygı ve rahmetle anıyoruz," ifadesini kullandı. Fenerbahçe ise, aynı saygı çerçevesinde Seba'yı andı.

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden biri olan Süleyman Seba, Beşiktaş'a kattıklarıyla her zaman hatırlanacak.