Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir 0-3 V. Bank

Vodafone Sultanlar Ligi 5. hafta maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde V. Bank'a 3-0 yenildi; setler 20-25, 20-25, 19-25.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 17:52
Vodafone Sultanlar Ligi’nin 5. haftasında oynanan mücadelede Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği V. Bank karşısında setleri 20-25, 20-25 ve 19-25 kaydederek sahadan 0-3 mağlup ayrıldı.

Maç Detayları

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Akif Kabak, Gani Arslan

Setler: 20-25, 20-25, 19-25

Süre: Dk. 89 dk. (30, 35, 24)

Kadrolar

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Cerağ, Martyna, Anna, Aleksandra, Fatma, Mısra, İlarya, Viktorya, Mina, Selen, Seker, Bilge, Nisan, Beliz

V. Bank: Helena, Cansu, Ayça, Buse, Chiaka, Sıla, Deniz, Aylin, Derya, Zehra, Tijana, Marina, Kararina, Nehir

