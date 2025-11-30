Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit 3-0 ile Türk Hava Yolları'nı Devirdi

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi 8. hafta maçında deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-0 (25-16,25-16,25-17) mağlup etti.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 18:01
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 18:01
Vodafone Sultanlar Ligi 8. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda karşılaştığı Türk Hava Yolları takımını net bir oyunla 3-0 mağlup etti. Setler 16-25, 16-25 ve 17-25 sonuçlandı.

Maç Detayları

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

Hakemler: Ramazan Çevik, Ahmet Kalay

Setler: 16-25, 16-25, 17-25

Süre: 67 dakika (22, 24, 21)

Kadrolar

Türk Hava Yolları: Tuğba, Karmen, Ratzke, Bergmann, Bahar, Adelusi, Melis (L), Çağla, Alondra, Orthmann, Alondra, Merve, Büşra

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Meliha, Dilay, Nicoletti

Maç, Eczacıbaşı Dynavit'in disiplinli servis ve blok oyunuyla öne çıktığı; Türk Hava Yolları'nın ise set başlarında direnç göstermesine rağmen skor çeviremediği bir görüntüyle tamamlandı.

