Süper Amatör Küme Derbisi: Döğerspor, Döğergücü FK'yi 1-0 Yendi

Süper Amatör Küme Derbisi: Döğerspor 1-0 Galip

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'nin 11. haftasında oynanan derbiye Döğergücü FK ile Döğerspor karşı karşıya geldi. Sümer Stadı'ndaki mücadeleyi Döğerspor 1-0 kazanırken, maçın tek golünü Mustafa Erdoğan (dk. 18) kaydetti.

Maç Detayları

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Mustafa Melih Kaya, Özge Özkul, Dilber Sıla Başıaçık

Skor: Döğergücü FK 0 - 1 Döğerspor

Gol: Mustafa Erdoğan (dk. 18) (Döğerspor)

Kırmızı kart: Samet Dağlı (MS) (Döğergücü FK)

Kadro ve Oyuncu Değişiklikleri

Döğergücü FK: Çınar Bozlağan, Emin Sezer, Kemal Çelik, Enes Fındık (Silvan Gezer dk. 46), İlhan Sefa Köroğlu, Gökhan Yeşilbaş, Yusuf Kenan Karabulut, Durdu Eren (Ömer dk. 79), Musa Güneş, Enes Bahar (Samet Dağlı dk. 86), Deniz Yıldırım

Döğerspor: Batuhan Kaya, Mustafa Erdoğan (Oğuzhan Yalçın dk. 46), Yakup Can Yazgan, Melih Faruk Demir, Resul Ekrem Turhan, Ayvaz Koç, Hakan Albayrak, Yusuf Aydoğdu, Ali Avcı, Efe Samet Şahin (Erkan Kapar dk. 46), Mehmet Ali Öncü (dk. 84), Turgay Aydoğan (Onurhan Ünal dk. 55)

Derbi sonucu, Döğerspor'un ligdeki iddiasını güçlendirirken Döğergücü FK için kritik bir puan kaybı olarak kayda geçti.

KAYSERİ ŞEKER MUSTAFA KILIÇ SÜPER AMATÖR KÜME’DE LİGİN 11. HAFTASINDA DERBİ HEYECANI YAŞANDI. DÖĞERGÜCÜ FK İLE DÖĞERSPOR SÜMER STADI’NDA KARŞI KARŞIYA GELDİ VE KARŞILAŞMAYI 1-0'LIK SONUÇLA DÖĞERSPOR KAZANDI.