Süper Amatör Küme Derbisi: Döğerspor, Döğergücü FK'yi 1-0 Yendi

Sümer Stadı'nda oynanan Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme derbisinde Döğerspor, Mustafa Erdoğan'ın golüyle Döğergücü FK'yi 1-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 15:36
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'nin 11. haftasında oynanan derbiye Döğergücü FK ile Döğerspor karşı karşıya geldi. Sümer Stadı'ndaki mücadeleyi Döğerspor 1-0 kazanırken, maçın tek golünü Mustafa Erdoğan (dk. 18) kaydetti.

Maç Detayları

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Mustafa Melih Kaya, Özge Özkul, Dilber Sıla Başıaçık

Skor: Döğergücü FK 0 - 1 Döğerspor

Gol: Mustafa Erdoğan (dk. 18) (Döğerspor)

Kırmızı kart: Samet Dağlı (MS) (Döğergücü FK)

Kadro ve Oyuncu Değişiklikleri

Döğergücü FK: Çınar Bozlağan, Emin Sezer, Kemal Çelik, Enes Fındık (Silvan Gezer dk. 46), İlhan Sefa Köroğlu, Gökhan Yeşilbaş, Yusuf Kenan Karabulut, Durdu Eren (Ömer dk. 79), Musa Güneş, Enes Bahar (Samet Dağlı dk. 86), Deniz Yıldırım

Döğerspor: Batuhan Kaya, Mustafa Erdoğan (Oğuzhan Yalçın dk. 46), Yakup Can Yazgan, Melih Faruk Demir, Resul Ekrem Turhan, Ayvaz Koç, Hakan Albayrak, Yusuf Aydoğdu, Ali Avcı, Efe Samet Şahin (Erkan Kapar dk. 46), Mehmet Ali Öncü (dk. 84), Turgay Aydoğan (Onurhan Ünal dk. 55)

Derbi sonucu, Döğerspor'un ligdeki iddiasını güçlendirirken Döğergücü FK için kritik bir puan kaybı olarak kayda geçti.

