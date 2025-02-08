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Super Bowl 2024'te Kansas City Chiefs ve Philadelphia Eagles Karşılaşıyor

Super Bowl 2024 için heyecan dorukta! Kansas City Chiefs ile Philadelphia Eagles, 59. Super Bowl'da şampiyonluk için mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 11:08
Super Bowl 2024'te Kansas City Chiefs ve Philadelphia Eagles Karşılaşıyor

Super Bowl 2024 İçin Geri Sayım Başladı

Amerikan futbolunun en büyük organizasyonu olan Super Bowl için geri sayım başladı! 4 Şubat 2024'te, Louisiana eyaletinin New Orleans kentindeki Caesars Superdome'da gerçekleşecek bu yılki 59. Super Bowl'da, Kansas City Chiefs ile Philadelphia Eagles karşı karşıya gelecek.

Sezon Performansları

Kansas City Chiefs, normal sezonu 15 galibiyet ve 2 yenilgi ile tamamlayarak AFC'nin zirvesine yerleşti. Play-off'larda Houston Texans ve Buffalo Bills'i eleyerek Super Bowl'a katılma hakkı kazandı. Öte yandan Philadelphia Eagles, normal sezonda 14 galibiyet ve 3 mağlubiyetle konferansında ikinci sırada yer aldı. Play-off'larda ise Green Bay Packers, Los Angeles Rams ve Washington Commanders'ı geçerek finale yükseldi.

Şampiyonluk Mücadelesi

Bu iki takım, Super Bowl tarihindeki ikinci karşılaşmalarını gerçekleştirecek. Kansas City Chiefs, 7. kez katıldığı Super Bowl'da 5. şampiyonluğunu hedefliyor. Eagles ise 5. kez yer alacağı Super Bowl'da sadece ikinci zaferini kazanmayı amaçlıyor. Chiefs, son iki sezonda gerçekleştirdiği başarılı performansla dikkat çekiyor; 2022'de Eagles'ı 38-35, 2023'te ise San Francisco 49ers'ı 25-22 yenerek mutlu sona ulaştı.

Mahomes ve Reid'in Hedefleri

Chiefs'in yıldız oyun kurucusu Patrick Mahomes ve başantrenörü Andy Reid, kariyerlerinin 4. Super Bowl zaferi için mücadele edecek. Üç kez birlikte mutlu sona ulaşan bu ikili, bir kez daha şampiyonluğu hedefliyor.

Patrick Mahomes'un MVP Şansı

Mahomes, Super Bowl tarihinde 4. kez en değerli oyuncu (MVP) ödülünü kazanma şansını yakaladı. Daha önceki Super Bowl maçlarında bu prestijli ödüle layık görülen Mahomes, bir kez daha kazanması durumunda Joe Montana’yı geride bırakarak bu başarıda yalnızca Tom Brady'nin ardından ikinci sıraya yükselebilir.

NFL Tarihindeki Başarılar

NFL tarihinin en başarılı takımları arasında yer alan New England Patriots ve Pittsburgh Steelers, 6’şar şampiyonlukla öne çıkıyor. Chiefs'in kazanması halinde, 5 şampiyonluğu olan San Francisco 49ers ve Dallas Cowboys ile aynı noktaya getirerek bu başarıda eşit hale gelecek.

Amerikan futbolunun en büyük etkinliği olarak kabul edilen Super Bowl'da, büyük bir coşku ve heyecanla bekleniyor.

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