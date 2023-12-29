Süper Kupa krizi iddialarına Galatasaray'dan açıklama geldi

Süper Kupa krizi dinmiyor. Bu akşam oynanması planlanan Fenerbahçe-Galatasaray süper kupa maçında pankart sorunu ile başlayan ve İstiklal Marşı'nın okunmamasına dayandırılan iddialar ülke gündemine bomba gibi düştü. Bu iddiaların sonucu olarak iki köklü klüp de olaylara tepkilerini dile getirdiler. Krize dönüşen Süper Kupa olayına dair bir açıklama da Galatasaray cephesinden geldi.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Kupa için sahaya çıkmadan önce İstiklal Marşı'nın söylenmemesi ve Atatürk'ün tişört ve pankartlarının yasaklanması halinde maçı boykot edeceklerini TFF'ye bildirmişti.

Fenerbahçe'nin tepkisi üzerine federasyondan yapılan açıklamada "Süper Kupa maçı Türk Bayrağımızın önünde, 100. Yıl Kutlamalarıyla, Şehitlerimiz anısına saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in seslendireceği İstiklal Marşımız ile başlayacaktır." denildi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray'dan da bu konuda bir açıklama geldi. Sarı-Kırmızılılar paylaşımlarında "Fenerbahçe karşılaşmasına, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırlanan formamızla çıkacağız!" dediler.