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Süper Lig 2023-2024 Sezonu: Gol Kralları ve Rekorlar

Süper Lig tarihindeki gol kralları, unutulmaz isimler ve önemli rekorlar incelemeye alındı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 11:10
Süper Lig 2023-2024 Sezonu: Gol Kralları ve Rekorlar

Süper Lig'de Gol Kralları

Süper Lig tarihinde 66 sezon boyunca 48 futbolcu, 33'ü Türk ve 15'i yabancı olmak üzere "gol kralı" unvanını kazandı. Bu ligde ilk sezon gol kralı, Galatasaray'ın efsanevi oyuncusu Metin Oktay oldu. Metin Oktay, toplamda 6 sezon boyunca bu unvanı elde etti.

Metin Oktay'ın Efsanesi

Türk futbolunun sembol ismi Metin Oktay, 1959, 1959-60, 1960-61, 1962-63, 1964-65 ve 1968 yıllarında toplam 6 sezon gol krallığını kazanarak tarihe geçti. Gole en yakın isimler arasında Tanju Çolak ise 5 sezonla dikkat çekiyor.

Gol Krallığına Giden Takımlar

19 farklı takımda en çok gol kralı Galatasaraylı oyuncular oldu. Sarı-kırmızılı takım, 18 sezon boyunca en fazla gol atan futbolcuyu kadrosunda bulundururken, Fenerbahçe 16 sezon ile ikinci sırada yer aldı.

Tanju Çolak’ın Kırdığı Rekor

1987-88 sezonunda 39 gol atarak Metin Oktay’ın 38 gollük rekorunu kıran Tanju Çolak, 5 sezon boyunca gol kralı unvanını elinde tutarak ayrı bir başarıya imza attı.

Yabancı Futbolcular ve Gol Krallığı

Süper Lig tarihinde 15 yabancı futbolcu, 16 sezon gol kralı olmayı başardı. Bu oyuncular arasında Galatasaray'dan Boşnak Tarık Hodzic de yer alıyor. Fenerbahçe'nin Alex de Souza'sı ve Trabzonspor'un Şota Arveladze'si gibi isimler de bu listede öne çıkıyor.

En Çok Gol Atan Yabancı Diagne

2018-19 sezonundaki performansıyla Mbaye Diagne, 29 maçta 30 gol atarak en çok gol atan yabancı unvanını kazanmıştır.

Paylaşılan Krallıklar

Lig tarihinde gol krallığı 3 sezon boyunca paylaşıldı. 1975-76 sezonunda Cemil Turan ile Ali Osman, 1979-80'de Bahtiyar yorulmaz ve Mustafa Denizli, 2001-02'de ise İlhan Mansız ve Arif Erdem bu unvanı paylaştı.

Semih Şentürk: Yedek Kral

2007-2008 sezonunu 17 golle tamamlayan Fenerbahçeli Semih Şentürk, "yedek golcü" olarak anılmayı başardı.

Burak Yılmaz’ın İki Takımda Krallığı

Burak Yılmaz, Trabzonspor ve Galatasaray'da gol kralı unvanını kazanarak dikkatleri üzerine çekmiştir.

Sonuç

Süper Lig'in long tarihi boyunca kazananları ve rekabeti, Türk futboluna büyük katkılarda bulunmuştur. Gol krallığı rekabeti, taraftarların heyecanla beklediği bir olaydır ve her sezon yeni hikayelere sahne olmaktadır.

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