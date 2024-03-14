Süper Lig 30. hafta hakemleri belli oldu: İşte haftanın hakemleri

Süper Lig'in heyecan dolu 30. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşmada düdük çalacak.
Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçları yarın, 16 Mart Cumartesi ve 17 Mart Pazar günleri oynanacak. Haftanın maçlarını yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.
Trabzonspor'un 17 Mart Pazar günü evinde Fenerbahçe ile oynayacağı müsabakanın hakemi Halil Umut Meler olarak açıklandı.
İşte Süper Lig'in 30. haftasında görev alacak hakemler:
15 Mart Cuma
- 20.30 Pendikspor - İstanbulspor: Oğuzhan Çakır
- 20.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor: Bahattin Şimşek
16 Mart Cumartesi
- 13.30 Alanyaspor - Kayserispor: Emre Kargın
- 16.00 MKE Ankaragücü - Başakşehir: Cihan Aydın
- 20.30 Beşiktaş - Antalyaspor: Burak Pakkan
- 20.30 Adana Demirspor - Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu
17 Mart Pazar
- 13.30 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
- 16.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
- 16.00 Hatayspor - Samsunspor: Burak Şeker
- 20.30 Trabzonspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler